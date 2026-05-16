Incidente a Monza si schianta in galleria | soccorsa 55enne

Da monzatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di sabato 16 maggio, a Monza, si è verificato un incidente nella galleria della Ss36. Una donna di 55 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un ostacolo sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla donna. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni della donna. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

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Incidente nella mattinata di sabato 16 maggio a Monza, nella galleria della Ss36. Una donna si è schiantata contro un ostacolo posto sulla carreggiata.Schianto in galleriaL'allarme è scattato qualche minuto prima delle 7. Secondo le prime ricostruzioni la donna, una 55 enne, che viaggiava a bordo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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