Incidente a Monza si schianta in galleria | soccorsa 55enne

Nella mattina di sabato 16 maggio, a Monza, si è verificato un incidente nella galleria della Ss36. Una donna di 55 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un ostacolo sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla donna. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni della donna. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

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