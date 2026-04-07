Auto si schianta alla rotatoria | paura per una 55enne

Lunedì sera, lungo la Strada Statale 12 nei pressi del ponte tra Gardolo e Lavis, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro una rotatoria. L'incidente si è verificato intorno alle 20 e coinvolgeva una donna di 55 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della conducente.

L’incidente è avvenuto attorno alle 19:30 e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari a bordo di un’ambulanza, i vigili del fuoco volontari di Gardolo e permanenti di Trento. Questi ultimi si sono occupati della rimozione del veicolo e della messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. Il personale sanitario, invece, si è preso cura della paziente che è stata trasportata in ospedale per tutti i controlli e gli accertamenti del caso. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sbanda con l’auto: danneggia la staccionata, la segnaletica e un Suv. Si indaga Gioca 8 euro e ne sbanca 12mila. E nello stesso bar è la quarta vincita 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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