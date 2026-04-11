Incidente a Monza | si sente male e si schianta con l' auto contro la vetrina
Un incidente è avvenuto oggi in via Cavallotti a Monza, coinvolgendo un uomo di 76 anni. Secondo quanto riferito, l'uomo si sarebbe sentito male mentre era alla guida, perdendo il controllo dell'auto e schiantandosi contro la vetrina di un negozio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Attimi di terrore oggi, 11 aprile, in via Cavallotti a Monza dove un uomo di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente finendo fuori strada e andando a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. L'incidente e i soccorsiL'incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 10. Secondo quanto.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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