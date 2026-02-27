Incendio in un appartamento in piazza San Fedele | divano in fiamme e due persone in ospedale

Questa mattina nel centro di Como, in piazza San Fedele, si è sviluppato un incendio in un appartamento. Il fuoco ha interessato un divano, causando danni all’interno dell’abitazione. Due persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate durante l’incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Attimi di paura questa mattina nel centro storico di Como, dove si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento in piazza San Fedele.L'allarme è scattato intorno alle 6.50 per un incendio segnalato in un'abitazione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco. Como, scoppia un incendio in un appartamento di piazza San Fedele, due persone intossicate portate in ospedaleComo, 27 febbraio 2026 – È scoppiato questa mattina pochi minuti prima delle 7, l'incendio che ha coinvolto un appartamento in una palazzina. Como, scoppia un incendio in un appartamento di piazza San Fedele, due persone intossicate portate in ospedaleIl rogo nelle prime ore del mattino. Tutto sarebbe partito da un divano. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e la Volante della polizia. Incendio in un appartamento in piazza San FedeleComo La giovane coppia residente nella casa è in ospedale per accertamenti, ma in condizioni non gravi. Ancora da chiarire le cause dell'innesco delle fiamme.