Sfonda la porta e svuota la cassa di un bar | 28enne incastrato dalle tecamere scatta l' arresto

Un giovane di 28 anni è stato arrestato a Ischitella, nel Gargano, dopo aver forzato la porta di un bar e sottratto il denaro dal registratore di cassa. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato il gesto, consentendo alle forze dell’ordine di identificarlo. I carabinieri hanno quindi disposto gli arresti domiciliari nei suoi confronti, con l’accusa di furto aggravato.

Sfonda la porta e svuota il registratore di cassa di un bar: è successo a Ischitella, sul Gargano, dove i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 28enne originario di San Nicandro Garganico, accusato di furto aggravato. Le indagini.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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