Cecima 22enne trovata morta in un prato | giallo nell’Oltrepò Pavese

A Cecima, un paese dell’Oltrepò Pavese, una giovane donna di 22 anni è stata trovata senza vita in un prato. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del decesso e sulle modalità del ritrovamento, senza aver fornito dettagli precisi sui tempi o sugli eventi che hanno portato alla scoperta del corpo. La situazione rimane sotto esame mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Cecima (Pavia), 28 aprile 2026 - Le cause e le circostanze della morte restano ancora da chiarire, come il tempo trascorso prima del ritrovamento. L'allarme è stato infatti lanciato nella mattinata di oggi, martedì 28 aprile, quando una persona in transito ha notato il corpo affiorare dall'erba, nel campo sotto al declivio rispetto al livello della strada. A Cecima, sulla strada verso Serra del Monte, sulle colline dell'Oltrepò Pavese, sono arrivati i carabinieri, con il medico legale e poi il magistrato della Procura di Pavia. Il corpo è stato poi identificato per quello di una ragazza, 22enne residente a Voghera, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecima, 22enne trovata morta in un prato: giallo nell’Oltrepò Pavese Notizie correlate Ragazza trovata morta in una scarpata a Cecima (Pavia): non escluso l’omicidioIl corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato nella mattinata di martedì in una zona isolata dell’Oltrepò Pavese, aprendo un’indagine che... Leggi anche: Giallo nell'Astigiano: diciassettenne trovata morta in un canale, ipotesi omicidio Tutti gli aggiornamenti Ragazza trovata morta in una scarpata a Cecima (Pavia): non escluso l’omicidioIl corpo di una 22enne di Voghera è stato scoperto in una zona isolata. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di omicidio. ilfattoquotidiano.it Cecima, 22enne trovata morta in un prato: indagini in corso, non si esclude nessuna pistaCecima (Pavia), 28 aprile 2026 - Le cause e le circostanze della morte restano ancora da chiarire, come il tempo trascorso prima del ritrovamento. L'allarme è stato infatti lanciato nella mattinata di ... ilgiorno.it