Ragazza trovata morta a Cecima giallo nell’Oltrepò Pavese | corpo in una scarpata indagini aperte

Una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita in un campo di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Il corpo è stato rinvenuto in una scarpata e sul luogo sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul ritrovamento o sulle circostanze che hanno portato al decesso. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire quanto accaduto.

Cosa sappiamo della ragazza trovata a morta a Cecima. Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in un campo a Cecima, nell’ Oltrepò Pavese. Il corpo era in fondo a una scarpata, parzialmente nascosto tra l’erba. Le indagini sono appena iniziate e al momento non si esclude nessuna ipotesi: dal gesto estremo al malore, fino al possibile coinvolgimento di terzi. Il ritrovamento: il corpo visto da un passante. A dare l’allarme, intorno alle 10 di questa mattina, è stata una persona di passaggio. Dall’erba affiorava il corpo della giovane, sotto il livello di una strada sterrata che conduce verso Serra del Monte. Una zona collinare che la ragazza frequentava abitualmente.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ragazza trovata morta a Cecima, giallo nell’Oltrepò Pavese: corpo in una scarpata, indagini aperte Notizie correlate Cecima, 22enne trovata morta in un prato: giallo nell’Oltrepò PaveseCecima (Pavia), 28 aprile 2026 - Le cause e le circostanze della morte restano ancora da chiarire, come il tempo trascorso prima del ritrovamento. Cecima (PV), ragazza 22enne trovata morta in un campo nell'Oltrepò Pavese, era scomparsa giovedì, ipotesi omicidio - VIDEOSi cerca il ragazzo della giovane che potrebbe averla vista per ultimo e aver avuto un coinvolgimento nella sua morte Choc a Cecima dove una ragazza... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa. Ragazza di 22 anni trovata morta in un campo: era scomparsa giovedì. Perquisita la casa di un amicoDai primi accertamenti la 22enne si era appoggiata a casa di un amico che abita a Serra del Monte, frazione di Cecima. Qui i Carabinieri, coordinati dalla procura di Pavia, hanno effettuato una ... rainews.it Giallo a Pavia, 22enne trovata morta in un campo a Cecima: si cerca un 23enneGiallo nelle campagne dell’Oltrepò di Pavia: una ragazza di 22 anni di Voghera è stata trovata morta in un campo a Cecima, si cerca un ragazzo. notizie.it