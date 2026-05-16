Inaugurato il nuovo terminal del Tito Minniti Cisl | Passo importante verso una mobilità più moderna

È stato ufficialmente aperto il nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, dopo i lavori di ristrutturazione e modernizzazione degli spazi. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali, che hanno espresso apprezzamento per il miglioramento delle infrastrutture. L’intervento ha coinvolto interventi di riqualificazione e aggiornamento delle strutture, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente ai passeggeri. La rinnovata struttura sarà operativa da oggi e sarà aperta al pubblico.

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