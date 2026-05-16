Inaugurato il nuovo terminal del Tito Minniti Cisl | Passo importante verso una mobilità più moderna

Da reggiotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ufficialmente aperto il nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, dopo i lavori di ristrutturazione e modernizzazione degli spazi. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali, che hanno espresso apprezzamento per il miglioramento delle infrastrutture. L’intervento ha coinvolto interventi di riqualificazione e aggiornamento delle strutture, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente ai passeggeri. La rinnovata struttura sarà operativa da oggi e sarà aperta al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, completamente rinnovato dopo gli interventi di ammodernamento e riqualificazione infrastrutturale, è stata espressa dalla Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria e la Fit Cisl Calabria.Un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aeroporto dello Stretto, a Reggio il nuovo terminal dellaeroporto tra numeri e visione strategica

Video Aeroporto dello Stretto, a Reggio il nuovo terminal dellaeroporto tra numeri e visione strategica

Sullo stesso argomento

Inaugurato il nuovo terminal del Tito Minniti, soddisfazione di Cisl e Fit Cisl CalabriaSoddisfazione per l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, completamente rinnovato dopo gli interventi di...

Leggi anche: Linee Lecco, nuova sede e piano navette per il turismo "per una mobilità più moderna e sostenibile"

tito minniti inaugurato il nuovo terminalNuovo terminal aeroporto dello Stretto Tito Minniti, la soddisfazione della CislSergio Colosimo e Nausica Sbarra: investimento significativo che arriva in una fase di crescita dello scalo reggino ... corrieredellacalabria.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web