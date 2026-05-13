Linee Lecco nuova sede e piano navette per il turismo per una mobilità più moderna e sostenibile

Da leccotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Linee Lecco S.p.A. ha annunciato la riapertura della nuova sede e l’introduzione di un piano navette dedicato al turismo. Negli ultimi anni, l’azienda ha ampliato i servizi di trasporto pubblico locale, includendo un nuovo collegamento con Calolziocorte e la Valle San Martino, e ha potenziato il servizio esistente. Questi interventi puntano a migliorare la mobilità nella zona, con un occhio alla sostenibilità e all’efficienza del sistema di trasporto.

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Negli ultimi anni Linee Lecco S.p.A. ha attraversato una significativa fase di evoluzione operativa, caratterizzata da un progressivo ampliamento dei servizi di trasporto pubblico locale — tra cui il nuovo collegamento con Calolziocorte e la Valle San Martino — oltre al potenziamento del servizio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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