Inaugurata la nuova sede della Casa d’Aste Guidoriccio

Oggi la città ha accolto l’apertura della nuova sede della Casa d’Aste Guidoriccio, situata in via Garibaldi 99103. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, con la presenza di rappresentanti e operatori del settore. La sede si trova in una zona centrale e facilmente raggiungibile, e sarà aperta al pubblico per le valutazioni e le aste di oggetti d’arte e collezionismo. La struttura si aggiunge alle attività già presenti in città nel campo delle aste e del mercato dell’arte.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – Ha aperto ufficialmente al pubblico la nuova sede della Casa d'Aste Guidoriccio nel cuore della città, in via Garibaldi 99103. L’inaugurazione di oggi, sabato 16 maggio, segna un passaggio importante per questa realtà presente ad Arezzo già dal 2018: l'apertura della nuova location, infatti, rappresenta una scelta precisa di essere sempre più un punto di riferimento culturale vivo, accessibile, radicato nella comunità aretina. La nuova sede si sviluppa su 270 mq distribuiti in un open space che valorizza i diversi dipartimenti attraverso l’allestimento dei lotti. Uno spazio che unisce il prestigio di trovarsi nel cuore della città alla comodità, in quanto si trova su una traversa di Corso Italia ed è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria, distante circa 150 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurata la nuova sede della Casa d’Aste Guidoriccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hóa ra ngi cu em nm ó… luôn ng ngay sau lng Sullo stesso argomento La Casa d’Aste Guidoriccio arriva in centro ad ArezzoArezzo, 7 maggio 2026 – La Casa d’Aste Guidoriccio arriva in centro ad Arezzo: nel cuore dell’arte per valorizzare la bellezza. Inaugurata la nuova sede del sindacato pensionati della CgilÈ stato inaugurato oggi a Bogliasco un nuovo ufficio del Sindacato Pensionati Cgil. Inaugurata la nuova sede della Casa d’Aste GuidoriccioDall'antiquariato ai gioielli, dalla moda vintage all'arte contemporanea: un punto di riferimento culturale aperto a tutti ... lanazione.it