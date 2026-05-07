La Casa d’Aste Guidoriccio arriva in centro ad Arezzo

Il 7 maggio 2026, una casa d’aste nota per le sue attività si trasferisce nel centro di Arezzo. La nuova sede si trova nel cuore della città, sottolineando il legame con il mondo dell’arte locale. L’obiettivo dichiarato è valorizzare la bellezza e promuovere eventi legati alle opere d’arte e agli oggetti da collezione. La presenza nel centro storico rappresenta un passo importante per l’azienda nel territorio.

Arezzo, 7 maggio 2026 – La Casa d’Aste Guidoriccio ar riva in centro ad Arezzo: nel cuore dell’arte per valorizzare la bellezza. Uno spazio completamente rinnovato con l’obiettivo di creare un legame ancora più stretto con la città. L’evento inaugurale, aperto a tutta la città, si terrà sabato 16 maggio alle ore 17.30. Nel cuore dell’arte, per valorizzare la bellezza. È con questo spirito che la Casa d’Aste Guidoriccio si appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia con l’inaugurazione della nuova sede, in programma sabato 16 maggio alle ore 17.30 in via Garibaldi 99103. Per l’occasione, la Casa d’Aste aprirà le proprie porte alla città con un evento completamente aperto al pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Casa d’Aste Guidoriccio arriva in centro ad Arezzo Notizie correlate La Casa d'aste Gonnelli ad Arezzo: ultimi posti per la valutazione di libri e raritàLa storica Casa d’Aste Gonnelli, la più antica in Italia e punto di riferimento internazionale dal 1875, annuncia giornate di valutazioni gratuite e... Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art ExperienceArezzo, 4 maggio 2026 – Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience. Altri aggiornamenti La casa d’aste Guidoriccio organizza la prima asta on line dedicata agli artisti contemporanei aretiniArezzo, 7 giugno 2023 – Venerdì 9 giugno, dalle ore 16, la casa d’aste Guidoriccio di via Ferraris 128, ad Arezzo, ospita la presentazione di Tracce. Presenze artistiche ad Arezzo dal secondo ... lanazione.it Casa d’Aste Guidoriccio presenta la prossima Asta di Opere d’Arte ModernaGuidoriccio Casa d’Aste presenta l’asta di Opere d’Arte Moderna che avrà luogo martedì 22 febbraio alle ore 15:30, ad Arezzo in via Galileo Ferraris 128. È possibile visionare le opere nei nostri ... exibart.com