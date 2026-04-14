Inaugurata la nuova sede del sindacato pensionati della Cgil

Oggi a Bogliasco è stata ufficialmente aperta una nuova sede del sindacato pensionati della Cgil, situata in via Cavour 50r nel centro della cittadina. La struttura si trova nel cuore del Golfo Paradiso e si rivolge ai residenti della zona e all’intero comprensorio circostante. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e della comunità locale.

È stato inaugurato oggi a Bogliasco un nuovo ufficio del Sindacato Pensionati Cgil. La nuova sede, situata in via Cavour 50r, nel pieno centro della cittadina del Golfo Paradiso, si propone come punto di riferimento non solo per i residenti locali ma per l’intero comprensorio. Al taglio del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Inaugurata la nuova sede della Cgil a Ravenna: uffici aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdìLa segretaria Trancossi: “Un presidio di legalità e di democrazia, un luogo da cui far partire proposte, rivendicazioni e partecipazione attiva”... Uno sportello dell'Anpi nella sede della Cgil: «Sindacato e memoria attiva camminano insieme»Si è tenuta nel pomeriggio giovedì 5 marzo l'inaugurazione ufficiale del nuovo sportello dell'Anpi di Padova, all'interno della sede centrale della... Inaugurata una nuova sede della Cgil in via Gulli Inaugurata a Gravina di Catania la Casa della Comunità hub nel complesso di via Monti Arsi. Presentato anche il Profilo di Salute - facebook.com facebook Inaugurata la nuova sede ACLI al servizio del territorio, ora in via Abate della Piazza. La nuova sede ospiterà anche attività del Punto Famiglia, con servizi di orientamento, sostegno ai nuclei familiari, supporto amministrativo e accompagnamento alle persone x.com