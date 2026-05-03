Picchia la compagna con lo smartphone davanti alla bimba piccola arrestato 25enne a Napoli

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Napoli con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito la compagna. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe colpito la donna alla testa con uno smartphone mentre si trovavano davanti alla loro bambina di 4 anni. L'aggressione si è verificata in presenza della minore, che avrebbe assistito alla scena. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato l’uomo.

I carabinieri hanno arrestato un 25enne per tentato omicidio: ha picchiato la moglie ferendola alla testa con uno smartphone davanti alla bimba di 4 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ischia, picchia e morde la compagna con il neonato in braccio: arrestato 25enneUna scena di violenza domestica che si consuma dentro le mura di casa, con un neonato di appena nove giorni tra le braccia della madre. Ischia, orrore in casa: picchia la compagna con il neonato tra le braccia, arrestato 25enneViolenza inaudita a Ischia, dove una giovane madre di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena 9 giorni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pavia, donna di 23 anni picchia la compagna per gelosia e cerca di stangolarla con un guinzaglio: arrestata; Roma, 33enne picchia la compagna e le frattura il naso dopo una lite violenta: arrestato; Donna picchia la compagna con una scopa e un guinzaglio: per salvarsi si getta dal balcone; Picchia e stupra la compagna tentando di imporle la Sharia: arrestato. Cisint: Per chi si macchia di crimini così violenti c'è solo una soluzione: remigrazione. Roma, 33enne picchia la compagna e le frattura il naso dopo una lite violenta: arrestatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, 33enne picchia la compagna e le frattura il naso dopo una lite violenta: arrestato ... tg24.sky.it Picchia la compagna durante una vacanza a Roma e le frattura il naso: arrestatoUna donna è stata picchiata dal compagno durante la loro vacanza a Roma: l’uomo le ha fratturato il naso. Il 33enne è stato arrestato. Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Googl ... fanpage.it Leggi 'Vacanza da incubo a Roma: picchia la compagna e le rompe il naso dopo la discoteca, arrestato' su Cronachedi.it - facebook.com facebook Roma, investe una coppia e la picchia in strada: caccia all'aggressore ift.tt/9fGF4ou x.com