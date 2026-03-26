piscina autunno in acqua dal 1 settembre fruibile la nuova vasca da 25 metri

A partire dal 1° settembre sarà aperta una nuova vasca di 25 metri, parte del progetto di ampliamento della piscina cittadina. La struttura, che in passato rimaneva chiusa durante l’autunno, ora permette l’accesso in questa stagione. La prima fase del progetto coinvolge una sezione dell’impianto, mentre i lavori proseguono per completare l’intera riqualificazione.

Dal 1° settembre diventerà fruibile il primo stralcio del progetto della nuova piscina con vasca ludica e vasca da 25 metri ad 8 corsie (e fino al 19 luglio sarà utilizzabile la vecchia vasca da 50 metri) ma arriva anche una proroga anche per i lavori: si tratta di un differimento che non dovrebbe compromettere la fine dei lavori prevista per il 30 settembre 2027 e consentire il collaudo entro il 31 dicembre. Il dato emerge da una determinazione dirigenziale del 24 marzo, con cui è stata concessa alla ditta esecutrice AR.CO. Lavori una proroga di sei mesi dal 31 marzo 2027. "Per andare incontro alla necessità di AR.CO. Lavori, che ha chiesto una proroga di 6 mesi per l’ultimazione degli interventi, abbiamo concesso – spiega l’Amministrazione comunale - che il termine ultimo di ultimazione dei lavori sia il 30 settembre 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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