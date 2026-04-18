In altre parole su La7 gli ospiti del 18 aprile da Corrado Formigli a Paolo Crepet

Il 18 aprile su La7, durante la trasmissione in onda con Massimo Gramellini, ci saranno diversi ospiti tra cui Achille Occhetto, Federico Rampini e Donato. Corrado Formigli e Paolo Crepet non saranno presenti in questa puntata. La trasmissione si concentra su discussioni e approfondimenti su vari temi di attualità. Gli ospiti interverranno per esprimere le loro opinioni e condividere le proprie esperienze.

Torna l'appuntamento del sabato sera di La7 con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, forte del buon risultato dell’ultima puntata che ha tenuto davanti allo schermo 1.338.000 spettatori, toccando uno share del 7,5%. Alle 20:30, Massimo Gramellini riprende il timone del programma per fornirci una chiave di lettura originale sui grandi temi della settimana, inaugurando la serata con il suo consueto editoriale. La missione della trasmissione rimane la medesima: non fermarsi alla superficie degli eventi, ma scavare tra le pieghe della cronaca per estrapolare riflessioni profonde e stimolare una consapevolezza critica, lontana dalla frenesia del consumo mediatico istantaneo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In altre parole su La7, gli ospiti del 18 aprile da Corrado Formigli a Paolo Crepet Notizie correlate In altre parole su La7, gli ospiti del 14 febbraio da Corrado Augias a Valeria GolinoStasera, sabato 14 febbraio, si rinnova l'appuntamento su La7 con la sesta puntata del 2026 di In altre parole, il format ideato e condotto da... In altre parole su La7, gli ospiti del 7 febbraio da Giovanni Floris a Walter VeltroniTorna anche questo sabato In altre parole, dopo il 6,2% di share (e più di 1 milione di di telespettatori) della settimana scorsa. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: In altre parole su La7, gli ospiti del 18 aprile da Corrado Formigli a Paolo Crepet; Sardoni spiega le intenzioni di Meloni con la nuova legge elettorale: tra premio di maggioranza e Presidenza della Repubblica; Elezioni Ungheria, Gad Lerner ironizza sul pronostico: Basta che non mi chiedi Como-Inter; American Gere - Da martedì 14 aprile su La7Cinema. In altre parole, gli ospiti di sabato 18 aprile di Massimo GramelliniIn altre Parole gli ospiti di sabato 18 aprile di Massimo Gramellini, gli ospiti e gli argomenti della puntata ... dituttounpop.it Comitato per il no al referendum di Bagno a Ripoli: festa per la vittoria (con Corrado Formigli) il 20 aprile. Alla CdP di Grassina, prima il dibattito. Intermezzi musicali di Chiara Riondino. A seguire, cena con menù palestinese (su prenotazione). LEGGI S facebook #piazzapulita L’intervista di Corrado Formigli a Gad Lerner. x.com