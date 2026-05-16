In 5 ce l' hanno fatta | ecco i tifosi diventati allenatori della loro squadra

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, l'attenzione si concentra sulla sfida tra l'allenatore e la squadra per cui ha sempre tifato, anche se non ha mai ricoperto il ruolo di mister in quella formazione. Intanto, cinque tifosi sono riusciti a ottenere un incarico da allenatore nella propria squadra, realizzando un sogno che pochi riescono a raggiungere. La partita rappresenta un momento particolare, con l’allenatore che affronta la squadra per cui ha sostenuto il tifo fin da giovane.

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Un sogno realizzato: allenare la squadra per cui si faceva il tifo da bambini è un privilegio per pochi. E chi ce l'ha fatta, anche se le cose magari non sono andate come nelle migliori aspettative, non lo dimenticherà mai. Se, nel prossimo weekend, Luciano Spalletti sfiderà quella Fiorentina sulla cui panchina, nonostante la passione giovanile, non è mai riuscito a sedere, molti suoi colleghi hanno avuto la capacità di realizzare il proprio desiderio. Tra i 20 attuali tecnici dei club di Serie A, i "tifosi" diventati allenatori sono 5: il non plus ultra l'hanno raggiunto Daniele De Rossi, prima protagonista in campo e poi in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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