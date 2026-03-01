Ce l’hanno dato loro L’accusa ai medici di Bolzano della cardiochirurga Farina

Gabriella Farina, cardiochirurga dell’Ospedale Monaldi, ha eseguito un intervento di espianto del cuore a Bolzano. Successivamente, ha dichiarato che l’accusa rivolta ai medici di Bolzano si riferisce a un’azione compiuta da altri. La questione riguarda le responsabilità di chi avrebbe effettuato l’intervento e le modalità dell’operazione. La situazione ha attirato l’attenzione sull’intervento e sulla disputa legale in corso.

Gabriella Farina, la cardiochirurga dell'Ospedale Monaldi che ha eseguito l'espianto del cuore a Bolzano, passa al contrattacco. Attraverso i suoi legali, Dario Gagliano e Anna Ziccardi, respinge le accuse e punta il dito contro il personale dell'ospedale altoatesino. Nella nota difensiva si sottolinea come «appaia singolare» che non venga valutata la posizione di chi avrebbe fornito anidride carbonica allo stato solido al posto del ghiaccio richiesto per il trasporto dell'organo. Farina è indagata insieme ad altri sei medici per la morte del piccolo Domenico, due anni, deceduto il 21 febbraio dopo settimane di agonia. L'inchiesta ruota attorno al presunto danneggiamento del cuore destinato al trapianto, che sarebbe stato compromesso dal contatto con il cosiddetto ghiaccio secco, materiale potenzialmente ustionante.

«Ce l’hanno dato loro il ghiaccio secco», l’accusa ai medici di Bolzano della cardiochirurga Farina: il cuore “bruciato” e la sua verità sul contenitoreGabriella Farina, la cardiochirurga del Monaldi di Napoli che ha eseguito l’espianto del cuore a Bolzano, passa al contrattacco.

"Hanno nascosto tutto". Domenico morto a 2 anni, l'accusa della mamma ai medici

