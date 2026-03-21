Lo sloveno ha spiegato di essere caduto poco prima di un punto cruciale della corsa, ma è riuscito a riprendere la bici subito dopo. Ha aggiunto che, senza il supporto della sua squadra, non sarebbe riuscito a continuare. La sua ripresa è avvenuta rapidamente, dimostrando determinazione nel momento difficile. La caduta è avvenuta in una fase strategicamente importante della gara.

"Quando sono caduto per un secondo ho pensato `è finito tutto´. Sono felice, non vedevo l'ora di vincere questa Sanremo, ho tante emozioni in testa. Non avevo molta esperienza negli sprint a due, faccio davvero le mie congratulazioni a Tom Pidcock, sapevo che sarebbe stata dura perché lui è molto veloce". Queste le prime parole di Tadej Pogacar da vincitore della Sanremo. "Ho realizzato di aver vinto? No, mi servirà ancora qualche momento», ha scherzato il fuoriclasse sloveno dell'Uae. "È successo poco prima della parte più importante della corsa - racconta Pogacar-. Per fortuna sono risalito subito in bici, senza perdere troppo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar: "La caduta? Pensavo fosse finita lì. Ma senza squadra non ce l'avrei fatta"

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