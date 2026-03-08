F1 la Ferrari e l’asso nella manica ‘macarena’ Che cos’è e quando verrà utilizzata

Al Gran Premio d’Australia di Formula 1, la Mercedes ha ottenuto una doppietta con George Russell in prima posizione e Kimi Antonelli in seconda. La Ferrari ha presentato una nuova strategia chiamata ‘macarena’, un asso nella manica che potrebbe essere usato in future gare. La gara ha visto la Mercedes dominare, mentre la Ferrari ha mantenuto il riserbo sulla sua mossa speciale.

Il GP d’Australia di F1 ha decretato la superiorità della Mercedes, autrice di una doppietta con George Russell primo e Kimi Antonelli secondo. In terza e quarta posizione ha concluso la Ferrari con il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton. Rossa seconda forza in pista a Melbourne, con un gap piuttosto importante nel motore con la Stella a tre punte e la gestione della componente elettrica. A Maranello però potrebbero avere un asso nella manica. Nel mondo della F1 l’innovazione aerodinamica continua a rappresentare uno dei principali terreni di battaglia tra i team. Nei test pre-stagionali del 2026 in Bahrain, il team del Cavallino Rampante ha attirato l’attenzione del paddock con una soluzione tanto curiosa nel nome quanto sofisticata nella concezione tecnica: l’ala posteriore soprannominata “Macarena”. 🔗 Leggi su Oasport.it

