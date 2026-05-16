IMU e Tari | il Senato estende la sanatoria ai debiti comunali

Il Senato ha approvato una legge che estende la possibilità di sanare i debiti relativi all'IMU e alla Tari anche in assenza di una delibera comunale. Questa misura permette ai cittadini di regolarizzare le somme dovute senza dover attendere l'adozione di specifici provvedimenti da parte degli enti locali. Tuttavia, la decisione dei sindaci di non deliberare può impedire a migliaia di contribuenti di accedere alla sanatoria, creando disparità tra chi può usufruirne e chi invece viene escluso.

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? Punti chiave Come possono i cittadini accedere alla sanatoria se il Comune non delibera?. Perché la decisione dei singoli sindaci può escludere migliaia di contribuenti?. Quali sono i rischi per i bilanci comunali che rinunciano alle sanzioni?. Chi potrà beneficiare della nuova scadenza per il patto fiscale entro ottobre?.? In Breve Comuni devono deliberare entro il 30 giugno 2026 per attivare la sanatoria.. Alessandro Canelli di Anci chiede proroga della scadenza al 31 luglio.. Patti fiscali per imprese e autonomi prorogati al 31 ottobre.. Nuovo accesso ai benefici per soggetti con indice affidabilità inferiore a 8..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IMU e Tari: il Senato estende la sanatoria ai debiti comunali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento IMU e TARI: via alla nuova sanatoria per i debiti dei Comuni? Cosa scoprirai Quali debiti tra il 2000 e il 2023 si possono cancellare? Come cambiano i costi per chi sceglie la rottamazione? Quali sono le... Imu, Tari e multe: la sanatoria, come ottenerla e quanto si risparmiaLe sanatorie? Rappresentano uno dei modi per poter pagare meno una cartella esattoriale, dato che periodicamente vengono adottate dall'esecutivo. Rottamazione quinquies, ai Comuni anche Imu e Tari nella sanatoriaLa rottamazione quinquies si allarga ai tributi comunali. Un emendamento approvato in Commissione Finanze al Senato prevede l’estensione della definizione agevolata anche ai carichi affidati dai Comun ... quotidianodiragusa.it Rottamazione quinquies estesa ai Comuni, cosa rientra oltre a Imu e TariApprovato l’emendamento che amplia la rottamazione quinquies anche ai carichi affidati dai Comuni ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ... quifinanza.it Caro carburanti: Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni reddit