Negli ultimi tempi si parla di sanatorie che riguardano Imu, Tari e multe, strumenti utilizzati dall'esecutivo per offrire ai contribuenti la possibilità di pagare meno le cartelle esattoriali. Queste misure vengono adottate periodicamente e consentono di regolarizzare la posizione fiscale accorciando i tempi di pagamento e riducendo gli importi dovuti. La procedura per ottenere la sanatoria varia a seconda delle singole iniziative adottate nel corso del tempo.

Le sanatorie? Rappresentano uno dei modi per poter pagare meno una cartella esattoriale, dato che periodicamente vengono adottate dall'esecutivo. Tale misura, infatti, è stata introdotta più volte dal legislatore. L'obiettivo? Facilitare la riscossione dei crediti da parte dello Stato. Allo stesso tempo, garantisce ai contribuenti la possibilità di saldare i propri debiti iscritti a ruolo. Il tutto pagando solo il capitale originario, dato che consente di ottenere la cancellazione di interessi di mora, sanzioni e aggio sulle somme dovute. C'è una novità rispetto agli scorsi anni: è stato rimosso il limite che prevedeva alle norme di non consentire agli enti locali di approvare rottamazioni in assenza di espresse previsioni di leggi statali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Imu, Tari e multe: la sanatoria, come ottenerla e quanto si risparmia

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