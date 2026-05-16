iMPACT 14.052026 | Un nuovo campione e un nuovo arrivo

Il 14 maggio 2026 si è svolto un evento di wrestling con un match chiamato Battle Royal, che ha ricevuto una valutazione di 2,5 su 5. La lotta si è rivelata rapida e senza intoppi, con molte azioni veloci tra i partecipanti. Durante la manifestazione, è stato annunciato l’arrivo di Mustafa Saed, che ha un passato come ex campione di coppia in una federazione di wrestling. Saed proveniva da Sacramento, dove si è svolta l’attuale puntata.

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BATTLE ROYAL (2,5 5) Rissa scorrevole e molto veloce, la quale vede come piccola sorpresa l’arrivo di Mustafa Saed, ex campione di coppia ECW proveniente da Sacramento, città in cui si tiene l’odierna puntata. Dopo un finale lottato tra ELIJAH e Erid Young, è quest’ultimo ad avere la meglio grazie ad un fondamentale low blow. VINCITORE: ERIC YOUNG SACTOWN STREET FIGHT MATCH: AJ FRANCIS vs KC NAVARRO (3 5) Dopo aver visto l’ennesima interviste backstage a Leon Slater e Mustafa Ali, torniamo all’azione attraverso questa resa dei conti tra i due ex amici. Una buona prova da parte di entrambi, anche KC figura bene, specie nei momenti in cui fa uso della baseball bat. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - iMPACT 14.05.2026: Un nuovo campione e un nuovo arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TNA Impact 5/7/26 Was WEIRD! Silent Crowd, New Champion, EC3 Buried! Sullo stesso argomento Impact 05.03.2026 Ristabilire ciò che è giustoTNA KNOCKOUTS WORLD TITLE MATCH: ARIANNA GRACE (C) vs JODY THREAT (1 / 5)Un match brutto come brutta sa essere l’attuale campionessa in-ring. Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano... Note di Kay | 14.05.26 reddit Genshin Impact: Song of the Welkin Moon: rivelate le novità della versione Luna VIIIl 20 Maggio arriva la versione di Genshin Impact Luna VII, La verità tra le pagine dei Purana, ambientata nuovamente a Sumeru. drcommodore.it