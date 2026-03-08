Impact 05.032026 Ristabilire ciò che è giusto

Il 5 marzo 2026 si terrà un incontro per il titolo mondiale di TNA Knockouts tra la campionessa Arianna Grace e Jody Threat. Il match è descritto come particolarmente brutto, e questa è la valutazione dell’attuale campionessa in occasione dell’evento. La posta in gioco è alta, e l’incontro promette di attirare l’attenzione degli appassionati.

TNA KNOCKOUTS WORLD TITLE MATCH: ARIANNA GRACE (C) vs JODY THREAT (1 5) Un match brutto come brutta sa essere l’attuale campionessa in-ring. Il suo regno continua ad essere una mossa scellerata da parte del booking team e il fatto che durante la contesa tutto l’interesse del match si sposta su altri profili presenti nell’arena (Tessa, Dani ecc), da solo ulteriore conferma a tali parole. VINCITRICE E ANCORA TNA KNOCKOUTS WORLD CHAMPION: ARIANNA GRACE ù RICH SWANN & BDE vs JUDAS ICARUS & TRAVIS WILLIAMS vs THE SYSTEM vs THE RIGHTEOUS (2,5 5) Sufficienza per questo 4-Way Tag dove il team vincitore diviene di fatto quello prossimo a sfidare i campioni di coppia attuali della compagnia, gli Hardys. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 05.03.2026 Ristabilire ciò che è giusto Leggi anche: Impact 05.02.2026 Il ritorno di Ash Almanacco del 05-03-2026almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto... I Have a Complaint About My Pay