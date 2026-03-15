F1 e il desiderato Gp a Imola scintille tra i partiti Pd e alleati contro Vacchi | Ma tutti vogliamo la gara

Il 15 marzo 2026 a Imola si sono accese discussioni tra i partiti politici riguardo al Gran Premio di Formula 1. Il PD e i suoi alleati hanno espresso disappunto nei confronti di Vacchi, sottolineando che tutti sono favorevoli alla corsa. Non sono mancate frecciate e tensioni tra le forze politiche, mentre alcuni hanno confermato la volontà di collaborare con il Governo per una possibile riammissione nel Circus.

Imola, 15 marzo 2026 – Diverse frecciatine, ma anche la conferma della disponibilità a lavorare fianco a fianco con il Governo per cercare di rientrare in quel Circus dal quale Imola è uscita di nuovo quest’anno dopo un lustro di gare. La maggioranza risponde così a Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e candidato sindaco del centrodestra, che venerdì ha scritto alla premier Giorgia Meloni per chiedere al Governo di impegnarsi per portare a Imola uno dei Gran premi di Formula 1 a rischio causa guerra in Iran. La guerra stravolge i piani della F1, Vacchi scrive alla premier Meloni: “Imola pronta a ospitare una delle gare” Sono 5 i Gp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - F1 e il desiderato Gp a Imola, scintille tra i partiti. Pd e alleati contro Vacchi: "Ma tutti vogliamo la gara" Articoli correlati F1 Gp Cina: Russell vince la Sprint. Leclerc 2° davanti a Hamilton, scintille in casa Ferrari. Antonelli 5° DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. F1, guerra in Medio Oriente: due GP a rischio, ipotesi Imola in calendarioLe tensioni tra Usa, Israele e Iran stanno avendo ripercussioni anche sulla Formula 1. Aggiornamenti e contenuti dedicati a F1 e il desiderato Gp a Imola scintille... La guerra stravolge i piani della F1, Vacchi scrive alla premier Meloni: Pronti a ospitare una delle gareIl candidato sindaco del centrodestra esce allo scoperto e, ‘da cittadino’, scrive alla presidente del Consiglio: Appare complesso immaginare che nei prossimi mesi sussistano le condizioni di sicurez ... msn.com Imola oltre la F1: riparte dal WEC con nuovi e ampi investimentiL'Autodromo continua a investire per il futuro: in programma nuovi cantieri nella zona dei box e per la Casa degli Eventi alla Tosa ... formulapassion.it