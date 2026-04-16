Matese Mobility Lab il progetto per un nuovo modello sostenibile
Il Matese si prepara a cambiare passo. Anzi, a cambiare "mezzo". Al via l’intervento progettuale "Matese Mobility Lab: mobilità sostenibile", un’iniziativa ambiziosa che punta a trasformare l'area montana in un modello di sostenibilità e innovazione per la mobilità dolce.Coordinato dalla Comunità.🔗 Leggi su Casertanews.it
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