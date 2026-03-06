Pink Mobility Day tratta il tema della discriminazione artificiale

Pink Mobility Day si concentra sul tema della discriminazione artificiale legata all’intelligenza artificiale. Durante l’evento si discute di come le tecnologie digitali vengano adottate nelle imprese e nel mondo del lavoro, evidenziando il rischio che possano riprodurre o accentuare stereotipi e pregiudizi già presenti nei dati utilizzati. La questione riguarda l’impatto di queste pratiche sulle persone e le organizzazioni.

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi decisionali delle imprese e nel mondo del lavoro, ma porta con sé anche il rischio di replicare o amplificare stereotipi e pregiudizi già presenti nei dati. È il tema al centro della quinta edizione del Pink Mobility Day, l’evento dedicato al rapporto tra mobilità, lavoro e tecnologia.L’iniziativa è stata promossa da LabSumo, con la partecipazione dell’associazione di fleet e mobility manager Best Mobility e di Bt Lounge. Secondo i dati presentati nel corso dell’incontro, l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane è in forte crescita: il 71% delle... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Inclusione e mobilità, a Milano torna il Pink Mobility Day(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale può amplificare stereotipi e disuguaglianze nei settori della mobilità e del business travel? È attorno a...

Leggi anche: Pink Floyd Legend Day: il grande ritorno a Roma

Tutti gli aggiornamenti su Pink Mobility Day.

Temi più discussi: Pink Mobility Day torna e si interroga sull’AI; Donne e auto: con l’AI cresce il rischio di stereotipi; Anche alla BMT di Napoli fa capolino l’Intelligenza Artificiale. Grazie ad Accenture; LECCE: giornata di prevenzione del tumore al seno con Pam italia al Mongolfiera per il pink day.

Pink Mobility Day a Milano: l’intelligenza artificiale può creare nuove disuguaglianze?Il 5 marzo a Milano il Pink Mobility Day: focus su AI, bias e discriminazione nel settore mobilità e business travel. milanosportiva.com

Inclusione e mobilità, a Milano torna il Pink Mobility DayL’intelligenza artificiale può amplificare stereotipi e disuguaglianze nei settori della mobilità e del business travel? È attorno a questa domanda – tanto provocatoria quanto attuale – che ruota la ... adnkronos.com

Inclusione e mobilità, a Milano torna il Pink Mobility Day x.com

QUESTO 8 MARZO REGALATI FORZA Donne in Movimento - OPEN DAY 9.20 Difesa Personale & Kinelight 10.20 Heels & Pink Power 11.30 Candlelight Yoga 9.10 e 11.10 Ginnastica Aerea Centro estetico aperto con prove gratuite Aperi - facebook.com facebook