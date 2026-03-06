Pink Mobility Day tratta il tema della discriminazione artificiale
Pink Mobility Day si concentra sul tema della discriminazione artificiale legata all’intelligenza artificiale. Durante l’evento si discute di come le tecnologie digitali vengano adottate nelle imprese e nel mondo del lavoro, evidenziando il rischio che possano riprodurre o accentuare stereotipi e pregiudizi già presenti nei dati utilizzati. La questione riguarda l’impatto di queste pratiche sulle persone e le organizzazioni.
(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale entra sempre più nei processi decisionali delle imprese e nel mondo del lavoro, ma porta con sé anche il rischio di replicare o amplificare stereotipi e pregiudizi già presenti nei dati. È il tema al centro della quinta edizione del Pink Mobility Day, l'evento dedicato al rapporto tra mobilità, lavoro e tecnologia.L'iniziativa è stata promossa da LabSumo, con la partecipazione dell'associazione di fleet e mobility manager Best Mobility e di Bt Lounge. Secondo i dati presentati nel corso dell'incontro, l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese italiane è in forte crescita: il 71% delle...
