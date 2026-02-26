Trump rivendica la stretta sui migranti e non molla sui dazi Pugno duro con l’Iran

Con circa un’ora e 48 minuti di durata, il discorso sullo Stato dell’Unione che Donald Trump ha tenuto l’altro ieri è stato il più lungo degli ultimi 60 anni. Parlando alle camere riunite del Congresso, l’inquilino della Casa Bianca ha innanzitutto rivendicato i risultati del suo primo anno di presidenza. Trump si è poi mosso su vari livelli. In primis, ha scelto di focalizzarsi sui principali temi al centro della campagna elettorale per le prossime elezioni di metà mandato: a partire dall’inflazione. «L’amministrazione Biden e i suoi alleati al Congresso ci hanno regalato la peggiore inflazione nella storia del nostro Paese. Ma, in dodici mesi, la mia amministrazione ha portato l’inflazione di fondo al livello più basso in oltre cinque anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

Stretta su minori, algoritmi e responsabilità penale: il pugno duro di Sanchez sui socialPedro Sanchez entra a gamba tesa sui social network e anticipa la proposta del governo spagnolo per rivoluzionare l’approccio di Madrid alla loro...

