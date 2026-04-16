Basket la Virtus Bologna saluta l’Eurolega con una vittoria contro il Maccabi

La Virtus Bologna ha concluso la sua partecipazione all'Eurolega con una vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, disputata su un campo neutro a Belgrado. La squadra ha ottenuto un punteggio di 89-85, mettendo fine a un ciclo di otto sconfitte consecutive. Questa partita rappresenta l'ultimo incontro della stagione europea per i bolognesi.

La Virtus Bologna termina la sua stagione europea con una vittoria. Dopo otto sconfitte consecutive, Bologna torna al successo proprio nell’ultima giornata di Eurolega, vincendo contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado per 89-85. Il protagonista è Carsen Edwards, che mette a referto 19 punti, ma importantissimo anche il contributo di Derrick Alston Jr (18 punti) e Saliou Niang (16). Un primo quarto dove regna l’equilibrio ed il massimo vantaggio è stato il +4 per i padroni di casa sul 12-8. Alla fine alla prima sirena è comunque vantaggio della Virtus per 16-14. Bologna trova un break e arriva sul +6 (25-19) con le triple di Smailagic e Alston.🔗 Leggi su Oasport.it

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