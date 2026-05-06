Il Novara Fc saluta mister Dossena | l' annuncio ufficiale della società

Il Novara Football Club ha annunciato ufficialmente la separazione dal tecnico Andrea Dossena dopo cinque mesi di gestione. Dossena effettuerà il suo ultimo allenamento con la squadra nella mattinata di giovedì 7 maggio allo stadio Silvio Piola. La società ha comunicato la fine del rapporto con il tecnico senza ulteriori dettagli o dichiarazioni.

Si chiude dopo cinque mesi l'avventura di Andrea Dossena sulla panchina del Novara Football Club. La società azzurra ha ufficializzato la separazione dal tecnico, che guiderà il suo ultimo allenamento nella mattinata di domani, giovedì 7 maggio, sul prato dello stadio Silvio Piola.L'addio dopo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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