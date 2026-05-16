Il vertice a Palazzo Marino Il gemellaggio con Tel Aviv fa litigare il Pd e i Verdi E Grandi finisce nel mirino

Dopo quasi tre ore di colloquio nell’ufficio del sindaco, i rappresentanti della maggioranza di centrosinistra lasciano l’incontro con espressioni tese. La discussione si è concentrata sul gemellaggio tra la città e Tel Aviv, provocando tensioni tra il Partito Democratico e i Verdi. Durante il vertice a Palazzo Marino, sono emersi anche commenti critici nei confronti di alcuni esponenti politici, tra cui un consigliere comunale che è stato messo nel mirino. La riunione ha coinvolto diversi attori politici e ha visto confronti diretti sui temi in agenda.

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