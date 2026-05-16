Il vertice a Palazzo Marino Il gemellaggio con Tel Aviv fa litigare il Pd e i Verdi E Grandi finisce nel mirino
Dopo quasi tre ore di colloquio nell’ufficio del sindaco, i rappresentanti della maggioranza di centrosinistra lasciano l’incontro con espressioni tese. La discussione si è concentrata sul gemellaggio tra la città e Tel Aviv, provocando tensioni tra il Partito Democratico e i Verdi. Durante il vertice a Palazzo Marino, sono emersi anche commenti critici nei confronti di alcuni esponenti politici, tra cui un consigliere comunale che è stato messo nel mirino. La riunione ha coinvolto diversi attori politici e ha visto confronti diretti sui temi in agenda.
Mingoia Al termine dell’incontro nell’ufficio del sindaco Giuseppe Sala, durato quasi tre ore, gli esponenti della maggioranza di centrosinistra escono con le facce scure. Il segretario milanese del Pd Alessandro Capelli non commenta (ma la capogruppo dem Beatrice Uguccioni, uscita prima della fine del vertice, parla, come vedremo). Anche la segretaria milanese e consigliera comunale dei Verdi e il capogruppo ambientalista Tommaso Gorini non rilasciano dichiarazioni ai giornalisti presenti. L’impressione è che la riunione non sia andata liscia, perché, come da previsioni della vigilia, ci sono ancora divisioni nette nella maggioranza di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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