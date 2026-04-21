Un gruppo di attivisti dei Verdi ha occupato Palazzo Marino per protestare contro il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. La consigliera dei Verdi ha commentato che la risposta dell’amministrazione comunale sarebbe peggiore di quella di un governo di destra. La protesta si inserisce in un contesto di contestazioni pubbliche legate alla decisione di rafforzare i legami tra la città e la città israeliana.

“ Neanche una Giunta di destra ci avrebbe dato una risposta del genere”. Francesca Cucchiara, consigliera dei Verdi, lo aveva anticipato al il FattoQuotidiano.it: “Faremo ostruzionismo, facciamo scoppiare il casino”. E così è stato: alla prima occasione, vale a dire durante la prima seduta di Consiglio comunale, i Verdi hanno occupato l’aula di Palazzo Marino: bandiera palestinese srotolata al centro, le magliette con su scritto “Rispettate il Consiglio comunale” e lavori bloccati. Al centro lo strappo – si capirà nei prossimi giorni se definitivo – tra la maggioranza e il sindaco, Beppe Sala, in merito alla richiesta di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Proteste contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv, i Verdi occupano Palazzo Marino: “Sala peggio della destra”

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