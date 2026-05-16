Il vecchio liceo tutto devastato | Un video choc fa indignare

Un video diffuso online mostra il vecchio liceo Marconi di San Miniato in uno stato di totale abbandono e degrado. La struttura, ormai in rovina, presenta pareti danneggiate e spazi vuoti, testimonianze di anni di incuria. L’immobile, che un tempo ospitava studenti e attività scolastiche, si trova in condizioni critiche e senza interventi di manutenzione da tempo. La diffusione del video ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

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Il vecchio liceo Marconi di San Miniato trasformato in un simbolo del degrado e dell’abbandono. Ne parliamo anche oggi. Un immobile ormai in balia dei vandali. È il contenuto choc di un video che da giorni circola di chat in chat e che mostra lo stato devastante dell’ex edificio scolastico lasciato vuoto nel 2009 (rilevate alcune carenze strutturali), quando gli studenti furono trasferiti nella nuova struttura all’Interporto. Una sede che però venne abbandonata poco tempo dopo (nel 2016) anche questa per problemi strutturali, lasciando dietro di sé una lunga scia di polemiche e sprechi. Cosa ci racconta il video? Ci racconta che quello che un tempo era il cuore della vita scolastica appare come uno scenario desolante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il vecchio liceo tutto devastato: "Un video choc fa indignare" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FULLGod Cant Save You Here!The Terrifying 1974 Lake Club Haunting:A Ghost That Predicted Murder Sullo stesso argomento Leggi anche: Can Yaman respinge la mano di una fan troppo audace: il video virale fa discutere (e indignare) il web Ramy, l'ex capo della Polizia fa indignare la Matone: "Incommentabile"«Oggi ci troviamo con 7 carabinieri indagati e a processo, che deve fare il carabiniere? Il carabiniere viene messo sullo stesso piano di chi guidava...