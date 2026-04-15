Sabato 11 aprile, un video che mostra l’attore mentre si scontra con una fan troppo invasiva ha fatto il giro dei social network, suscitando reazioni di sdegno e discussioni tra gli utenti. Nel filmato, l’attore rifiuta di stringere la mano a una persona presente durante un evento pubblico, mettendo in evidenza la differenza tra un gesto di affetto e un comportamento troppo insistente. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che hanno commentato l’accaduto online.

Bastano pochi secondi per oltrepassare il confine tra ammirazione e invadenza. Can Yaman lo sa bene, eppure sabato 11 aprile si è trovato a dover gestire con fermezza una situazione che ha fatto rapidamente il giro dei social. L’attore turco, ospite allo Spazio della Legalità di Piazza del Popolo a Roma per celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato, si è ritrovato circondato dalla folla dei suoi ammiratori. Tra selfie, autografi e sorrisi riservati ai più piccoli, però, qualcuno ha deciso di spingersi oltre. Un video pubblicato su Instagram da Maria Isabella Safarik, nota come Isagatto, mostra con nitidezza ciò che è accaduto. Le immagini mostrano una mano femminile che si avvicina al volto di Yaman, lo accarezza e poi scivola verso il petto dell’attore.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Can Yaman respinge la mano di una fan troppo audace: il video virale fa discutere (e indignare) il web

Can Yaman respinge la mano di una fan alla Festa della Polizia: la reazioneUna fan allunga la mano verso Can Yaman alla Festa della Polizia: l’attore la respinge con fermezza.

Elettra Lamborghini attaccata da una fan: il video virale divide il web e arrivano minacce legali (il web è diviso)Una polemica social nata da pochi secondi di video ha acceso un duro botta e risposta tra la cantante Elettra Lamborghini e una sua fan.

Temi più discussi: Can Yaman respinge la mano insistente di una fan alla Festa della Polizia: polemica sulla questione di genere; Can Yaman, la manina della fan è troppo audace, lui la respinge ed è bufera: A parti invertite sarebbe stato uno scandalo; Can Yaman respinge la mano invadente di una fan alla Festa della Polizia, il video fa discutere: Ci vuole rispetto; Can Yaman, la manina della fan è troppo audace, lui la respinge ed è bufera.

Can Yaman respinge la mano di una fan alla Festa della Polizia: la reazioneUna fan allunga la mano verso Can Yaman alla Festa della Polizia: l’attore la respinge con fermezza. Il video fa il giro del web e divide: A parti invertite sarebbe un putiferio.. Il modo più veloce ... fanpage.it

Can Yaman, spunta il video della mano morta di una fan: la sua reazione e il caos sui socialCan Yaman e il video della mano morta di una fan alla Festa della Polizia: la sua reazione e il dibattito sui social. donnaglamour.it

Durante un evento pubblico, una fan di Can Yaman ha cercato un contatto fisico non richiesto, allungando la mano verso l’attore. La reazione di Can Yaman è stata immediata ma composta: ha fermato quel gesto con decisione, senza perdere la calma e senz - facebook.com facebook

Nello #spaziolegalità di piazza del Popolo a Roma per il 174° #anniversarioPolizia l'attore Can Yaman che in "Viola come il mare” ha interpretato l’ispettore di Polizia Demir #essercisempre #11aprile poliziadistato.it/articolo/19966… x.com