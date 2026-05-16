Il tunnel sotto la fognatura e le maschere di Hollywood | come è andata la rapina al Credit Agricole di Napoli

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, un tentativo di furto si è verificato presso una filiale del Credit Agricole a Napoli. I rapinatori hanno preso in ostaggio venticinque persone e hanno tenuto in scacco il personale per circa quattro ore, durante le quali sono state avviate trattative. L'intervento delle forze speciali si è concluso con l’arrivo di un team del GIS in elicottero proveniente da Livorno. Il caveau della banca è stato svuotato, lasciando ipotizzare che l’azione fosse stata preceduta da una soffiata.

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Venticinque ostaggi, quattro ore di negoziato, l'arrivo del GIS in elicottero da Livorno e un caveau svuotato secondo uno schema che faceva pensare a una soffiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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