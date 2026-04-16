A Napoli, nella filiale della banca Crédit Agricole, si è verificata una rapina durante la quale alcuni rapinatori hanno indossato maschere che ricordano personaggi del cinema. Testimoni hanno riferito di aver assistito alla scena e di essere rimasti ostaggi dei malviventi durante l’azione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno raccogliendo le testimonianze di chi era presente. La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio degli investigatori.

Rapinata la Banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro all’Arenella, nel centro di Napoli: almeno tre ladri professionisti, con il volto coperto da passamontagna “antropomorfi”, si sono introdotti nell’istituto di credito e hanno fatto man bassa, puntando pistole contro i dipendenti e i clienti. Secondo le testimonianze, i malviventi hanno agito con determinazione e metodi professionali. Napoli, rapina alla Banca Crédit Agricole: le testimonianze Razziate le cassette di sicurezza La liberazione degli ostaggi Napoli, rapina alla Banca Crédit Agricole: le testimonianze Il colpo è stato messo a segno intorno alle 12,15 di giovedì 16 aprile. Secondo le prime testimonianze raccolte da Fanpage.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri "con maschere da personaggi del cinema"

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