Le immagini dei tunnel scavati dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli

Sono state diffuse le immagini che mostrano il complesso sistema di tunnel, gallerie e pozzi scavato dai rapinatori durante il colpo alla banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, Napoli. Le riprese rivelano i passaggi sotterranei utilizzati per entrare e uscire dall'edificio, evidenziando la precisione e l'accuratezza degli scavi. Le foto sono state acquisite dalle forze dell'ordine durante le indagini sul furto.

Le immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, paura in piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati nel Crédit Agricole, liberati gli ostaggi – I videoÈ in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina Credit Agricole piazza Medaglie d’Oro: le immagini del tunnel scavato dai rapinatori; Rapina in banca a Napoli, come sono entrati? Il buco nel pavimento e il tunnel scavato per mesi senza farsi scoprire; Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperti gallerie e un generatore; Napoli, tunnel scavato fino al caveau: rapina da film alla banca. Le immagini dei tunnel scavati dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a NapoliLe immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella ... fanpage.it Rapina Credit Agricole piazza Medaglie d’Oro: le immagini del tunnel scavato dai rapinatoriEcco le immagini del tunnel scavato dai rapinatori per accedere al caveau della filiale bancaria della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. Il cunicolo, probabilmente scavato ... ilmattino.it La banda della rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella di Napoli ha scavato a mano 12 metri di gallerie nel tufo per sbucare nel caveau della banca. Ecco la ricostruzione facebook Proseguono le indagini sulla rapina da film alla Credit Agricole di Napoli. Trovati nel sottosuolo un generatore e gli attrezzi usati dalla banda per praticare il foro nel pavimento. I ladri sono fuggiti attraverso la rete fognaria. x.com