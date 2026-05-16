Il Trentino accoglie Vinarius | gli enotecari italiani in tour tra vigne grappa e territorio
Il Trentino ospita Vinarius, un tour di enotecari italiani che visitano le vigne e approfondiscono il territorio. Durante questa visita, gli operatori del settore si sono concentrati sulla conoscenza delle produzioni locali di vino e grappa, nonché sulle caratteristiche delle aziende agricole. L'iniziativa coinvolge professionisti provenienti da diverse regioni italiane, che si spostano tra i vigneti e le cantine per osservare da vicino le tecniche di produzione e i territori di origine.
TRENTO – Chi frequenta un’enoteca di qualità sa che quella stanza non vende soltanto bottiglie: offre storie, consigli, culture. È questa la missione di Vinarius – Associazione delle Enoteche Italiane, fondata nel 1981, che oggi riunisce oltre 120 enoteche su tutto il territorio nazionale. Vinarius forma i propri soci attraverso viaggi studio nei territori di produzione italiani e internazionali, sostiene la crescita professionale degli enotecari e li aiuta a diventare narratori autentici del vino italiano. Ogni due anni, l’associazione assegna il Premio Vinarius al Territorio, riconoscimento che nel 2025 è stato assegnato proprio al Consorzio Vini del Trentino e alle “Montagne e Valli trentine”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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