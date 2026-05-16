Il Trentino accoglie Vinarius | gli enotecari italiani in tour tra vigne grappa e territorio

Il Trentino ospita Vinarius, un tour di enotecari italiani che visitano le vigne e approfondiscono il territorio. Durante questa visita, gli operatori del settore si sono concentrati sulla conoscenza delle produzioni locali di vino e grappa, nonché sulle caratteristiche delle aziende agricole. L'iniziativa coinvolge professionisti provenienti da diverse regioni italiane, che si spostano tra i vigneti e le cantine per osservare da vicino le tecniche di produzione e i territori di origine.

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