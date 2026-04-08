All’interno del Padiglione 3 di Vinitaly 2026, l’Istituto Tutela Grappa del Trentino si prepara a partecipare all’evento, inserendosi nello stand D1. Durante la manifestazione saranno presentate diverse proposte di grappa, tra cui cocktail a base di questa distillato. Si prevede che nel corso dell’anno siano prodotte circa 2,5 milioni di bottiglie di grappa di origine trentina.

L’Istituto Tutela Grappa del Trentino si prepara a sbarcare a Vinitaly 2026, posizionandosi all’interno dello stand D1 nel Padiglione 3. L’obiettivo è dare risalto alla distillazione locale in uno spazio condiviso con il Consorzio Vini del Trentino. Il cuore dell’esposizione sarà un laboratorio aperto dove i visitatori potranno esplorare l’intera gamma di etichette dei soci, spaziando dai prodotti più giovani a quelli invecchiati. Sarà possibile assaggiare le nuove annate attraverso percorsi guidati e corsi brevi tenuti da specialisti per apprendere i criteri che definiscono una grappa di alta qualità. Per dare un tocco moderno alla tradizione, il barman Marco Botto terrà delle sessioni quotidiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grappa del Trentino a Vinitaly: tra cocktail e 2,5 milioni di bottiglie

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