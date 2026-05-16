Il traffico di Roma che funziona | come la congestione aiuta il trasporto merci

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente report di Geotab, azienda specializzata nella gestione delle flotte, ha analizzato la situazione del traffico a Roma. Secondo i dati, la congestione delle strade della capitale avrebbe un effetto positivo sul trasporto merci. La presenza di traffico intenso, infatti, sembra favorire alcune operazioni di consegna e movimentazione di beni all’interno della città. Questa prospettiva sorprende, considerando che solitamente la congestione viene associata a problemi di mobilità e ritardi.

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Nessuno avrebbe mai potuto pensare che il traffico di Roma potesse rappresentare un beneficio. La congestione veicolare nella Capitale, a quanto pare, è benefica per il trasporto merci, almeno stando al report di Geotab, azienda che si occupa di gestione delle flotte aziendali.Lo studio sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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