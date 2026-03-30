Citisina come funziona il farmaco rimborsato dal Ssn che aiuta a smettere di fumare

Un nuovo farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale viene utilizzato per aiutare le persone a smettere di fumare. Il farmaco agisce bloccando i segnali di ricompensa nel cervello legati alla dipendenza da nicotina. È disponibile in forma di compresse e viene prescritto dopo una valutazione medica. La somministrazione e le modalità di utilizzo sono stabilite secondo le indicazioni del medico specialista.

Pensate ad una chiave che entra nella toppa di casa. Se nella serratura c’è già un’altra chiave, ovviamente inserire quella nuova non è possibile. Qualcosa di simile avviene per la nicotina. Esistono recettori specifici dedicati a questa sostanza, che danno ragione della sua attività sul sistema nervoso centrale e sull’intero organismo, con effetti che portano anche alla dipendenza. Ed allora? Allora, per chi decide di dire addio alle sigarette, ecco un’opportunità in più sul fronte farmacologico per lenire i rischi di dover richiedere sigarette in più. Perché la citisina, farmaco che può essere impiegato a questo scopo, agisce proprio così.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Citisina, come funziona il farmaco rimborsato dal Ssn che aiuta a smettere di fumare Articoli correlati Citisina, come funziona il nuovo farmaco per smettere di fumare rimborsato dal SsnDeriva dal maggiociondolo, si assume per bocca e con un protocollo di 25 giorni: identikit della citisina. Arriva il primo farmaco rimborsato dal Sistema sanitario per smettere di fumare: ecco come funzionaSi chiama citisina ed è un principio attivo di origine vegetale che potrebbe cambiare l’approccio terapeutico alla dipendenza da fumo in Italia.