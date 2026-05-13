Il costo del traffico | Berlino è la capitale europea più efficiente nel trasporto merci Roma al quarto posto Londra e Madrid restano indietro
Un nuovo rapporto analizza il costo del traffico nelle principali città europee, evidenziando che Berlino si posiziona come la capitale più efficiente nel trasporto merci. Roma si colloca al quarto posto, mentre Londra e Madrid si trovano più indietro nella classifica. L’indice di Geotab mette in luce le differenze tra le città in termini di gestione del traffico e costi associati.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il nuovo indice di Geotab mette in luce un forte divario di performance tra le capitali europee MILANO, 13 maggio 2026 PRNewswire — Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, presenta il suo primo indice di efficienza del trasporto merci urbano in Europa, dal titolo “Il costo del traffico”. Il report evidenzia un divario di performance del 144% tra le principali città europee, con Berlino al primo posto nella gestione logistica delle merci. Roma si posiziona al quarto posto, dopo Amsterdam e Dublino. Ogni giorno, milioni di veicoli attraversano le città europee trasportando ciò che è alla base dell’economia: cibo, farmaci, materie prime, pacchi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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