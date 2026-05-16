Lara Liboni, residente a Lido degli Estensi, si dedica alla promozione del territorio attraverso tour naturalistici. Recentemente ha condotto un'escursione nel luogo dove si è formato un lago salato, condividendo dettagli sulla sua origine. Liboni insegna anche la disciplina del nordic walking, praticata durante le sue attività all'aperto. La sua passione è rivolta alla scoperta e alla riscoperta di ambienti naturali poco noti o nascosti.

Lara Liboni ha una passione, far scoprire e riscoprire il territorio. Le bacchette da nordic walking, disciplina che insegna, abita a lido degli Estensi. "Era una piccola baia, doveva essere nel disegno di qualche politico un porto, un porticciolo per le barche. E’ rimasto il solito progetto cominciato e mai finito". E’ laggiù, nella fascia di terra che si trova alle spalle degli stabilimenti balnerari Jamaica e Piramidi, la zona delle vene del Bellocchio, lido di Spina. Uno specchio d’acqua, circondato da tamerici e betulle, pini. E’ un lago salato, immerso in un paradiso naturale, l’unico della nostra provincia. Non è il lago Rosa del Senegal, specchio d’acqua così pittoresco, ma anche lo scenario che Lara Liboni illustrerà nei prossimi giorni ai turisti è gioia per gli occhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tour nella natura più segreta: "Così si è formato il lago salato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What is XML The Secret Backbone of Big Business (Explained)

Sullo stesso argomento

C’è un immenso deposito d’acqua dolce sotto il “Mar Morto d’America”, un lago più salato del mareGrazie a un affascinante esperimento condotto con un elicottero, i ricercatori hanno scoperto che sotto il Great Salt Lake, il più grande lago salato...

Tlon: «Il verde è diventato un indicatore di classe. Siamo nella green gentrification, e quelli che hanno più bisogno di natura sono gli stessi che si devono allontanare dai quartieri dove si investe nella biodiversità»Questo articolo sul verde urbano è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026.

Vittorie nella natura. reddit

Madonie Outdoor Fest 2026: natura, avventura e territorioVisitare territori meno blasonati, ma ricchi di natura e autenticità non è più solo un trend diffusosi nell’epoca Covid. Le aree interne italiane ormai lottano per abbattere il muro dell’isolamento, c ... tgcom24.mediaset.it

Pippo Pollina torna in Italia con La vita è bella così com’è Tour 2026Dopo le tappe sold out a Berlino, Vienna, Zurigo, Colonia e Salisburgo, prosegue il tour europeo 2026 di Pippo Pollina. La vita è bella così com’è Tour 2026 approderà in Italia con sei concerti in ... ilmessaggero.it