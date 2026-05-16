La terra rossa del Cerri, dov’è in corso il torneo Itf under 18 "Città di Santa Croce – auro Sabatini" porta la firma della cinese Yu Jun Lin, testa di serie numero 7 e attuale numero 58 del ranking mondiale juniores, capace di travolgere con un netto 62 60 la terza forza del seeding, l’australiana Renee Alame. Un match senza storia, chiuso in poco più di un’ora, che ha visto la giocatrice asiatica dominare dall’inizio alla fine con una prestazione di grande precisione e continuità. Fino ad oggi Alame era apparsa una delle tenniste più solide del torneo, ma il cambio di condizioni dovuto allo spostamento sui campi al coperto sembra aver inciso sul suo rendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il torneo di Santa Croce. La marcia di Lin al Cerri

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