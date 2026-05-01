Trento 100 bancarelle per la Fiera di Santa Croce | blocchi al centro

Domenica 3 maggio a Trento si svolge la Fiera di Santa Croce, con circa cento bancarelle posizionate tra piazza Duomo e le vie del centro. Per l'occasione, sono stati predisposti blocchi al traffico e divieti di sosta in via Roma, via Verdi e via Cavour. La manifestazione coinvolge diverse arterie della zona centrale della città, con le autorità che hanno predisposto misure temporanee per la gestione degli spazi pubblici.

? Cosa sapere Trento, domenica 3 maggio, cento bancarelle tra piazza Duomo e vie del centro.. Blocchi al traffico e divieti di sosta in via Roma, via Verdi e via Cavour.. Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 7 alle 19, la città di Trento si trasformerà con la Fiera di Santa Croce, un evento che vedrà l’allestimento di circa cento bancarelle tra piazza Duomo e le vie del centro storico. Questa manifestazione, che affonda le sue radici in una tradizione secolare, è conosciuta nella memoria collettiva della città anche come la Fiera delle scale. Il nome richiama un passato in cui il cuore pulsante dell’evento era la vendita di manufatti in legno destinati a questo uso specifico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, 100 bancarelle per la Fiera di Santa Croce: blocchi al centro Notizie correlate Torna la fiera di San Giuseppe . In arrivo oltre 100 bancarelle. Fattoria didattica per i bimbiSi rinnova domani a Marina di Carrara l’appuntamento con la tradizionale fiera di San Giuseppe. A Novara torna la Fiera di marzo: centinaia di bancarelle nelle vie del centroSabato 7 e domenica 8 marzo a Novara torna l'appuntamento con la tradizionale Fiera di marzo, che si tiene ogni anno nel primo fine settimana del... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Fiera di Santa Croce, 100 bancarelle attese in centro per il tradizionale evento: Divieto di transito e sosta, ecco l'area interessata; COMUNE DI TRENTO * LA FIERA DI SANTA CROCE CON 100 BANCARELLE IN PIAZZA DUOMO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL CENTRO STORICO. Fiera di Santa Croce, 100 bancarelle attese in centro per il tradizionale evento: Divieto di transito e sosta, ecco l'area interessataTRENTO. Questa domenica, 3 maggio, torna in centro a Trento la tradizionale Fiera di Santa Croce, con circa un centinaio di bancarelle che si snoderanno tra Piazza Dueme e alcune vie del centro storic ... ildolomiti.it Fiera di Santa Croce, domenica in centro storico a TrentoDivieto di transito e sosta nell’area interessata fino al termine delle operazioni di pulizia ... ladigetto.it Fiera di Santa Croce – modifiche alla viabilità Domenica 3 maggio 2026 si svolgerà a Trento la tradizionale Fiera di Santa Croce. La manifestazione interesserà diverse vie e piazze del centro storico, tra cui Piazza Duomo, via Belenzani, via Roma, via delle - facebook.com facebook