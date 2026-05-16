Il tecnico della squadra bianconera, nato e cresciuto in un comune della Toscana, si prepara ad affrontare la sua ex squadra in una partita che ha molti aspetti personali. La sfida si svolgerà in un contesto caratterizzato da tifoserie appassionate, ambienti di lavoro e ricordi di un passato legato alla città. Tra i ricordi di locali frequentati e quella panchina mai raggiunta, il tecnico si trova ora di fronte a una sfida che coinvolge anche emozioni e ricordi legati alle sue radici.

A Firenze gli amici più stretti lo chiamano Lucio, simbolo di confidenza e di un rapporto profondo. In molti per tanti anni hanno sperato di vederlo prima o poi sedere sulla panchina viola, ma nel frattempo Spalletti ha allenato nei più importanti top club, ha vinto e ha toccato i vertici del calcio, senza mai guidare la "sua" Fiorentina. Sua perché il tecnico di Certaldo non ha mai nascosto la propria fiorentinità e nemmeno il legame sentimentale per i colori viola, concetti che ora sembrano quasi cozzare con l'essere in bianconero. Da una parte però c'è il cuore e dall'altra una carriera che non si è mai incrociata sullo stesso lato dei viola, se non negli anni Settanta quando, da bambino, ha giocato nel settore giovanile della Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tifo, l'attico, i locali e quella panchina mai raggiunta: Spalletti sfida la "sua" Fiorentina

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