Lunedì alle 20:45 si sfidano Udinese e Fiorentina nella ventottesima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio Udinese e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Sono disponibili le probabili formazioni, le statistiche e le notizie aggiornate sulle due squadre. I tifosi potranno seguire il match attraverso i canali ufficiali dedicati alla trasmissione della partita.

Udinese-Fiorentina è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Fiorentina non ha ancora risolto gran parte dei suoi problemi ma nel 2026 ha decisamente un altro passo rispetto alla disastrosa prima parte della stagione. I numeri non mentono: nei primi due mesi dell’anno solare la Viola ha conquistato 15 dei 24 punti collezionati da inizio campionato e non è un caso che, pur con enorme fatica e qualche balbettio di troppo, Paolo Vanoli sia riuscito a traghettare il club gigliato fuori dalla zona retrocessione. Lunedì scorso è arrivata la seconda vittoria di fila – non era mai avvenuto in quest’edizione della Serie A – nel derby toscano contro il Pisa, deciso da un gol di Kean (1-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Udinese-Fiorentina: quella costante che non delude mai

