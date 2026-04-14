Nella notte, droni ucraini hanno raggiunto e colpito l’impianto industriale Cherepovets Azot, situato a circa 1 chilometro da una città russa. L’attacco ha causato danni all’area, portando alla temporanea sospensione della produzione nello stabilimento. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali vittime o feriti, né sui danni ingenti all’impianto. La situazione è attualmente sotto monitoraggio da parte delle autorità russe.

Un attacco condotto da reparti ucraini specializzati in droni ha centrato l’impianto industriale Cherepovets Azot, situato a circa 1.300 km di distanza dal fronte di Kiev. L’offensiva ha colpito strutture critiche per la produzione chimica russa, provocando gravi danni alle unità dedicate all’ammoniaca. Le immagini raccolte tramite analisi OSINT confermano l’entità del danno: colonne di fumo nero si levano dalle aree produttive e si registrano incendi significativi all’interno dello stabilimento. La capacità operativa della fabbrica è stata compromessa in due settori specifici deputati alla lavorazione dell’ammoniaca. Nelle vicinanze del complesso industriale, il governatore Filimonov ha riferito che le difese locali sono state messe alla prova dall’intercettazione di 13 dispositivi senza pilota lanciati contro il sito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni ucraini colpiscono il cuore chimico russo: stop alla produzione

Russia, droni ucraini colpiscono un deposito petroliferoUn attacco con droni ucraini ha provocato un incendio in un deposito petrolifero nella città di Velikiye Luki, nella regione russa di Pskov.

Russia, droni ucraini colpiscono la città di Togliatti: le immagini dell'esplosioneNella notte tra venerdì e sabato un attacco con droni ucraini sulla Russia, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque.

Argomenti più discussi: Ucraina, media: 'Droni colpiscono la raffineria Lukoil in territorio russo'; Droni ucraini colpiscono nave commerciale e poli chimici nella Russia meridionale; Video. Ucraina: droni russi colpiscono Sumy e Odessa mentre si avvicina la tregua di Pasqua; Guerra sui binari | In Ucraina anche i treni civili sono diventati un bersaglio dei droni russi.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia nelle ultime ore ha lanciato 98 droni, 87 dei quali abbattuti dalle unità di difesa aerea di Kiev. Secondo il ministero della Difesa russo la scorsa notte sono stati abbattuti 33 droni ucraini in volo sulle regi - facebook.com facebook

Zelensky conferma: esperti ucraini hanno abbattuto droni iraniani Shahed in Medio Oriente. Accordi strategici con i Paesi del Golfo rafforzano difesa ed energia x.com