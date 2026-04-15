Costa Rica scossa da 5.8 nel Pacifico | terrore a Puntarenas

Una scossa sismica di magnitudo 5.8 si è verificata al largo della costa pacifica del Costa Rica, interessando la regione di Puntarenas nelle prime ore di mercoledì 15 aprile 2026. La terra ha tremato nel tratto di mare al largo di quella zona, causando timori tra la popolazione locale. Non sono ancora stati comunicati dettagli su eventuali danni o feriti, ma la scossa è stata avvertita chiaramente nella zona.

Una violenta scossa sismica di magnitudo 5.8 ha scosso le acque al largo della costa pacifica del Costa Rica, colpendo la regione di Puntarenas durante le prime ore del mercoledì 15 aprile 2026. L’evento, registrato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle ore 08:56 italiane, è avvenuto quando nel territorio locale era appena passata la mezzanotte, provocando il risveglio improvviso di numerosi abitanti dei distretti limitrofi. La dinamica del movimento tettonico nel Pacifico. L’energia sprigionata dal sisma ha avuto origine a una profondità di circa 64 chilometri, un dato che spiega come le onde siano state percepite su un raggio d’azione molto esteso, pur avendo mitigato l’impatto diretto sulla terraferma grazie alla posizione intermedia dell’ipocentro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costa Rica, scossa da 5.8 nel Pacifico: terrore a Puntarenas Leggi anche: Costa Rica: Laura Fernández vince le presidenziali nel segno della continuità Terrore nel Pacifico: il super tifone Sinlaku sfida Guam a 335 km/hIl super tifone Sinlaku sta puntando Guam e le Isole Marianne Settentrionali con raffiche che toccano i 335 km/h.