Giovedì, in commissione comunale di garanzia, si è discusso del servizio di raccolta rifiuti gestito dall’azienda pubblica Valle Umbra Servizi. Durante l’incontro, si sono evidenziati aspetti positivi e criticità relative alle tariffe e alla qualità del servizio. I membri della commissione hanno richiesto di contenere i costi e di apportare miglioramenti nella gestione della raccolta. L’azienda ha presentato i propri dati e piani, senza ulteriori dettagli sui risultati ottenuti.

Raccolta rifiuti: contenere le tariffe e migliorare il servizio. È la richiesta che arriva dalla commissione comunale di garanzia o controllo che giovedì ha incontrato i vertici della Valle Umbra Servizi, l’azienda pubblica che gestisce il servizio. Erano presenti il presidente della Vus Paolo Arcangeli e Daniele Mantucci del consiglio d’amministrazione, oltre agli ingegneri Danilo Vivarelli e Enrico Lattanzi. Per l’amministrazione comunale, l’assessore Marco Cesaro. “L’azienda – spiega Mario Bravi, coordinatore della commissione - ha presentato un documento sui servizi ambientali, sui dati, sulle azioni e su i relativi programmi di miglioramento nella raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tema dei rifiuti in Commissione. Luci e ombre sul servizio di raccolta

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