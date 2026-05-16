Al teatro della Dozza, un teatro diverso dal solito, si svolge la rassegna ‘E state alla Dozza’. Gli spettatori possono assistere a rappresentazioni che si tengono all’interno della Casa Circondariale Rocco D’Amato, offrendo un’occasione unica per vivere un’esperienza coinvolgente. Le performance si svolgono in un ambiente senza pareti convenzionali, portando il pubblico a confrontarsi con un contesto diverso rispetto a quello di un teatro tradizionale. La rassegna si ripete ogni estate, attirando visitatori da fuori e coinvolgendo anche i detenuti.

È un’esperienza molto intensa, quella che si vive andando a vedere uno spettacolo all’interno della Casa Circondariale Rocco D’Amato. C’è tutto il lavoro delle compagnie Teatro del Pratello e Teatro dell’Argine, che lavorano qui tutto l’anno per poi incrociare le narrazioni in estate, ma c’è anche questo incontro in cortile, alla luce ancora del giorno (lo spettacolo è alle 18,30), tra gli abitanti del carcere – un centinaio di persone – e quelli della città oltre le mura carcerarie, che arrivano da fuori – circa 75 –: diventano insieme spettatori di una messa in scena ma anche di una vicinanza, per una sera, che avviene grazie alla magia del teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro oltre le sbarre con ’E state alla Dozza’

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